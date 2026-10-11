Antalya Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Antalya hava durumu nasıl?

11 Ekim 2026 tarihinde Antalya'da hava durumu tipik Akdeniz ikliminin özelliklerini taşıyor. Bugün sıcaklık 20 derece civarında. Hafif bir rüzgar da mevcut. Gün boyunca güneşli bir hava hâkim. Zaman zaman hafif bulutlar gökyüzünü süslüyor. Bu durum, yazdan sonbahara geçiş döneminde bölgenin keyifli atmosferini artırıyor. Merak edenler için, akşam saatlerine doğru sıcaklık serinleyecek. Ancak genel itibarıyla keyifli bir gün geçireceksiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Sıcaklıklar 19 ile 23 derece arasında azalacak ya da artacak. Özellikle hafta ortasında yağış olabileceği tahmin ediliyor. Dışarıda vakit geçireceklerin hava şartlarını göz önünde bulundurması faydalı olacaktır. Hafta sonu itibarıyla hava daha açılacak gibi görünüyor. Güneşli günlerin artması bekleniyor. Bununla birlikte hafif meltem rüzgârlarının hissedilmesi de muhtemel.

Antalya'da gün boyunca hava koşulları dışarıda vakit geçirenler için önemlidir. Ufak bir önlem alarak nemli havayı daha rahat atlatabilirsiniz. Gündüzleri güneşten korunmak için açık renkli giysiler tercih edin. Günün serin saatlerinde hafif bir ceket almak akıllıca olacaktır. Ayrıca dışarıda uzun saatler geçirilecekse su bulundurmak kritik. Sıvı kaybını önlemek için bu önlem önemlidir.

Sonuç olarak, 11 Ekim 2026 tarihinde Antalya'da hava ılıman ve keyifli geçiyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. Güncel durumu takip etmek konforlu olmanızı sağlayacaktır. Antalya'nın güzelliklerini keşfetmek için bu hava şartları elverişli!