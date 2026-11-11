Antalya Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya hava durumu, 11 Kasım 2026 tarihinde etkileyici bir gün sunuyor. Sıcaklık 20 derece civarında. Güneş bolca parlayacak. Özellikle öğle saatlerinde hafif rüzgarlar etkili olacak. Bu durum sıcaklığı daha ılımlı hale getirecek. Antalya'nın manzarasında yürümek için ideal bir gün. Deniz kenarında vakit geçirmek de keyifli olacak. Bugün hava nasıl? Cevap oldukça keyifli. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gece saatlerine yaklaştıkça sıcaklık düşecek. Hafif bir serinlik hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Antalya'da sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında olacak. Bazı günlerde hafif yağmur bekleniyor. Bu yağışların akşam saatlerinde etkili olacağı düşünülüyor. Yağışların kısa süreli olması tahmin ediliyor. Güneşli havaların yanı sıra ani yağışlarla da karşılaşabiliriz. Antalya'nın iklim yapısında hafif bulutluluk doğaldır. Ani yağışlar yazdan kışa geçişin parçasıdır.

Hava durumunu dikkate almak önemli. Özellikle açık havada zaman geçirecekseniz önlem almak faydalı. Düşük sıcaklıklar akşam saatlerinde hissedilmeye başlayacak. Üstünüze hafif bir dış giyim almanız faydalı. Bu, sizi rüzgardan koruyacak. Konforunuzu artıracaktır. Ani yağışlar için de yanınıza şemsiye veya yağmurluk alabilirsiniz. Böylece günün keyfini kaybetmeden hava değişimlerine hazırlıklı olursunuz.

Antalya'nın hava durumu hem bugünkü hem de önümüzdeki günlerde keyifli geçiyor. Güneşli günlerin tadını çıkarın. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, deneyiminizi daha konforlu hale getirecektir.