Antalya Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 12 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı olarak tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 22 derece civarında, en düşük sıcaklık ise 10 derece civarında bekleniyor. Bu durum, Antalya'nın Akdeniz ikliminin yaz aylarındaki değişkenliğini yansıtıyor.

Bugün Antalya'da hava sıcaklığı 22 derece civarında olacak. Nem oranı yüzde 77 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 4 km/s civarında ölçülecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Antalya'da güneşli ve hafif yağışlı koşulların devam etmesi bekleniyor. Cumartesi günü hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Pazar günü de benzer sıcaklıklar tahmin ediliyor. Pazartesi günü ise bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olmak gereklidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmez giysiler bulundurmak olası rahatsızlıkları önleyecektir.

Antalya'da 12 Haziran 2026 Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu güneşli ve hafif yağışlı günlerin yaşanması bekleniyor. Bu dönemde havaya uygun giyinmek etkinlikleri daha keyifli hale getirecektir.