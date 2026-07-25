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Çanakkale’de 4 gündür kayıp olan şahıs ölü bulundu

Çanakkale’de 4 gündür kayıp olan şahıs ölü bulundu. Bugün gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde AKUT ekipleri tarafından Göztepe mevkiinde Ali Kumcu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale’de 4 gündür kayıp olan şahıs ölü bulundu

Çanakkale merkeze bağlı Işıklar köyünde kendisinden 4 gündür haber alınamayan Ali Kumcu (36) için ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.

Çanakkale’de 4 gündür kayıp olan şahıs ölü bulundu 1

AİLESİ KAYIP İHBARI YAPMIŞTI

İhbar üzerine jandarma, UMKE, AFAD ve AKUT ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Kayıp kişinin son görüldüğü bölgede dron destekli arama çalışmaları gerçekleştirildi.

Çanakkale’de 4 gündür kayıp olan şahıs ölü bulundu 2

4 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugün gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde AKUT ekipleri tarafından Göztepe mevkiinde Ali Kumcu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale kayıp
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