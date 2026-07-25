Çanakkale’de 4 gündür kayıp olan şahıs ölü bulundu

Çanakkale merkeze bağlı Işıklar köyünde kendisinden 4 gündür haber alınamayan Ali Kumcu (36) için ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.

AİLESİ KAYIP İHBARI YAPMIŞTI

İhbar üzerine jandarma, UMKE, AFAD ve AKUT ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Kayıp kişinin son görüldüğü bölgede dron destekli arama çalışmaları gerçekleştirildi.

4 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugün gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde AKUT ekipleri tarafından Göztepe mevkiinde Ali Kumcu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır