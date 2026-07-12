Antalya Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Hava sıcaklığı 27-29 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 17-19 derece civarına düşecek. Nem oranı %40 civarında kalacak. Rüzgarın hızı 15-17 km/saat olarak esmesi bekleniyor. Bu hava durumu Antalya'nın yaz iklimine uygun olacak.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da benzer hava koşulları devam edecek. 13 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 27-29 derece arasında olacak. 14 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 26-28 derece aralığında tahmin ediliyor. Nem oranı %40-45 arasında kalacak. Rüzgar aynı hızda, 15-17 km/saat esmeye devam edecek. Yağış ihtimali düşük. Bu durum Antalya'nın yaz aylarında genellikle kuru ve güneşli bir hava geçireceğini gösteriyor.

Bu sıcak ve güneşli havada dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınları öğle saatlerinde en yoğun şekilde geliyor. Güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekir. Bol su içmek vücut sağlığını korumaya yardımcı olur. Açık hava etkinlikleri planlayanların şapka kullanması faydalı olacaktır. Uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Bu şekilde Antalya'nın keyfini çıkarırken sağlığınızı da koruyabilirsiniz.