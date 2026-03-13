Antalya Hava Durumu! 13 Mart Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mart 2026 Cuma günü Antalya'da hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu. Gündüz hava sıcaklığının 19 derece civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde hava sıcaklığının ise 16 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönlerden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %66 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 14 Mart Cumartesi günü hava sıcaklığının gündüz saatlerinde 13 derece olacağı öngörülüyor. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönlerden saatte 8 kilometre hızla esecek.

15 Mart Pazar günü gündüz hava sıcaklığının 14 derece olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık ise 3 dereceye inecek. Rüzgar kuzeybatı yönlerden saatte 11 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. 16 Mart Pazartesi günü de benzer hava koşulları öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı yine 14 derece, gece sıcaklığı ise 3 derece olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 14-19 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 3-4 derece civarında olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek. Nem oranı ise %60-70 civarında kalacak.

Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğinizi dikkate almalısınız. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgarlık veya şal gibi giysileri tercih edebilirsiniz. Gündüz saatlerinde hafif ve rahat kıyafetler seçmeniz uygun olacaktır. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.