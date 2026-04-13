Antalya Hava Durumu! 13 Nisan Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 13 Nisan Pazartesi günü hava durumu, güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava 20 derece civarında sıcaklık gösterecek. Gece sıcaklık ise 10 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgarlar hafif esecek. Gün boyunca rahat bir hava hakim olacak. Antalya'da bugünkü hava, açık ve keyifli bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Nisan Salı günü gündüz sıcaklığı 21 ile 22 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı 12 ile 13 derece arasında değişecek. 15 Nisan Çarşamba günü gündüz 22 ile 23 dereceye yükselecek. Gece ise sıcaklık 15 ile 16 derece arasında olacak. 16 Nisan Perşembe günü gündüz hava 24 ile 25 derece olacak. Gece sıcaklık 16 ile 17 derece arasında kalacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu güzel havadan faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmaya hazırlanın. Gündüz saatlerinde hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Akşam serinliği için yanınıza bir ceket almanız yararlı olacaktır. Rüzgarların hafif olacağı günlerde açık hava aktiviteleri için uygun koşullar mevcut. Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu, açık hava etkinlikleri için oldukça elverişli görünüyor.