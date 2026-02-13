Antalya Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Şubat 2026 Cuma günü, Antalya'da hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Hava serin. Gün boyunca sıcaklık 11 ile 17 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 27 kilometre tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:47. Gün batımı ise 18:34 olarak hesaplandı.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Yağmurlu hava, dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler giymesini gerektirir. Islanmamaya dikkat edilmelidir. Yüksek nem oranı ve rüzgar, havanın daha soğuk hissedilmesine yol açabilir. Kat kat giyinmek faydalıdır. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Şubat Cumartesi günü hafif yağmurlu. 15 Şubat Pazar günü bol güneşli. 16 Şubat Pazartesi günü zaman zaman yağmurlu olacak. Değişken hava koşulları, planlarınızı yaparken esneklik gerektirebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri gerekmekte. Gerekirse planlarını güncellemeleri önerilir.

Bugün Antalya'da hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Dışarıya çıkacakların uygun kıyafetler giymesi önemlidir. Hava koşullarına göre planlar yapılmalıdır. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. Güncel tahminleri takip etmek faydalı olacaktır.