Antalya Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 14 Aralık 2025 Pazar günü güneşli bir hava bekleniyor. Açık bir gün olacak. Sıcaklık gündüz 19 ile 22 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 13 ile 16 derece civarında seyredecek. Nem oranı %60 ile %65 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ortalama 5 ile 10 km/saat arasında olacak. Bu koşullar dış mekan etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Aralık Pazartesi günü sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında olacak. 16 Aralık Salı günü ise sıcaklık 16 ile 19 derece civarında olacak. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bu durum Antalya'daki hava koşullarının stabil kalacağı anlamına geliyor.

Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek de ihmal edilmemelidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Böylece Antalya'daki hava koşullarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.