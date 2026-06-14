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Antalya Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman bir şekilde seyrediyor. Bugün, 14 Haziran 2026 tarihinde sıcaklıklar 10 ile 20 derece arasında değişecek. Ancak, 19 Haziran Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanızda fayda var. Hava durumu sürekli değişiyor, dikkatli olun.

Antalya Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Antalya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Antalya'da hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu arası. Bugün, 14 Haziran 2026 Pazar günü, hava sıcaklıkları 10 ile 20 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacaktır. 19 Haziran Cuma günü sağanak yağışlar bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar da olabilir.

Bu dönemde Antalya'da sıcaklık aralığı yine 10 ile 20 derece civarında olacak. Özellikle 19 Haziran Cuma günü, yağışlar artacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanızda fayda var. Hava durumu sürekli değişiyor.

Genel olarak, Antalya'da havanın güneşli ve ılıman olması bekleniyor. Ancak, 19 Haziran Cuma günü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, dışarıda ıslanmamak için tedbir almanız önemlidir. Yanınıza şemsiye veya yağmurluk almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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