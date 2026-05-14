Antalya Hava Durumu! 14 Mayıs Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 14 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli geçecek. Sıcaklıklar 16 ile 4 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde gökgürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Ani su baskınları riski ve trafik aksaklıkları olabileceği belirtiliyor. Ayrıca dışarıda olanların yıldırım riskine karşı tedbirli olmaları gerekiyor. Deniz kenarında dalga yüksekliği ve fırtına etkisi göz önünde bulundurulmalı. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli.

Seray Yalçın

Antalya'da 14 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 16 ile 4 derece arasında değişecek. Nem oranı %77 ile %89 arasında seyredecek. Rüzgar saatte 13 kilometre hızla esecek. Öğle saatlerinden sonra gökgürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Ani su baskınları riski var. Trafikte aksama yaşanabilir. Dışarıda olanların yıldırım riskine karşı tedbirli davranması önemlidir. Denizde dalgaların yükselebileceği belirtiliyor. Kıyı kesimlerinde kısa süreli fırtına etkisi görülebilir.

15 Mayıs Cuma yer yer sağanaklar bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 16 ile 6 derece arasında değişecek.

16 Mayıs Cumartesi kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 18 ile 10 derece arasında seyredecek.

17 Mayıs Pazar güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 7 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda bulunduklarında yıldırım riski göz önünde bulundurulmalıdır. Deniz kenarında vakit geçireceklerin dalga yüksekliği ve kısa süreli fırtına etkisine karşı tedbirli olması gereklidir.

