Siyasette yeni transferler iddiası! AK Partili isim canlı yayında duyurdu: 7 belediye 3 vekil saydı

Yerel seçimlerden sonra yapılan parti değişiklikleri gündemdeki yerini korurken, AK Partili eski Milletvekili Savcı Sayan canlı yayında bomba iddialarda bulundu. Sayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 büyükşehir belediyesini incelediğini söyledi. İstanbul'dan iki ilçe belediyesini işaret eden Sayan, DEM Partili 2 belediyenin de AK Parti'ye geçmek istediğini öne sürdü. Sayan ayrıca 3 CHP'li vekilin de AK Parti'ye geçmek istediğini söyledi.

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye siyasetinde son dönemde yapılan transferler yakından takip ediliyor. Özellikle bazı CHP'li belediye başkanlarının partisini bırakıp AK Parti'ye geçmesi siyasette en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

ÇOK SAYIDA BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI

Yerel seçimlerden sonra yaklaşık 75 belediye başkanı partisini bırakıp AK Parti'ye geçti. Yeniden Refah'tan 34 belediye başkanı, İYİ Parti'den 9, bağımsız seçilen 7 belediye başkanı da AK Parti'ye geçti. DEVA, DEM, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den de AK Parti'ye katılımlar oldu.

CHP'DEN 17 TRANSFER

En dikkat çeken isimler ise CHP'li belediye başkanları oldu. Şimidye kadar CHP'den seçilen tam 17 belediye başkanı AK Parti'ye geçiş yaptı.

KÖKSAL AK PARTİ'YE GEÇTİ, "YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIM" DEDİ

Bunlardan en dikkat çeken isimler ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal oldu. Son olarak Köksal'a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. AK Parti'ye geçtikten sonra belediye önünde vatandaşlara seslenen Köksal, burada "Yeni bir dönem başlattım" dedi.

Savcı Sayan

CANLI YAYINDA BOMBA İDDİA! 7 BELEDİYE BAŞKANI 3 MİLLETVEKİLİ

Öte yandan CHP'den AK Parti'ye transferlerin süreceği iddiası da gündeme bomba gibi düştü. TGRT Haber'deki canlı yayına katılan AK Parti eski Milletvekili Savcı Sayan önemli bir iddiada bulundu.

"ERDOĞAN 2 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ İNCELİYOR"

Savcı Sayan canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 büyükşehir belediyesini incelediğini söyledi. Sayan, "2 tane de İstanbul'da bulunan ilçe belediyesi AK Parti’ye geçmek istiyor" dedi.

"2 DEM'Lİ BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇMEK İSTİYOR"

Sayan açıklamalarının devamında ise şunları söyledi:

"2 tane de DEM'li belediye AK Parti'ye geçmek istiyor. Ayrıca, 1 il belediye başkanı da gelmeyi talep ediyor.

"3 TANE CHP MİLLETVEKİLİ AK PARTİ'YE GELMEK İSTİYOR"

3 tane CHP milletvekili, AK Parti’ye gelmek istiyor. 'Biz gelirsek beraberimizde belediyeleri de getireceğiz' diyorlar"

