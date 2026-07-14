Antalya Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 14 Temmuz Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 27 - 30 derece civarında hissedilecek. Nem oranı %49 civarında olacak. Rüzgarın hızı saatte 15 - 16 kilometre olarak tahmin ediliyor. Bu durum, Antalya'daki hava koşullarının tipik yaz havasını yansıttığını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 27 - 28 derece civarında olacak. 16 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 28 - 29 dereceye yükselebilir. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Antalya'da hava koşullarının stabil kalacağı öngörülüyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Bol su tüketimi faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalıdır. Olası sağlık sorunlarının önüne geçmek için bu önlemler alınmalıdır.

Yüksek nem oranı nedeniyle vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Gerektiğinde serin ortamlarda dinlenmek iyi bir fikir olacaktır. Sonuç olarak, Antalya'da 14 Temmuz Salı günü ve önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu koşullarda sağlık için gerekli önlemleri almak önemlidir.