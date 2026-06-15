Antalya Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde hava durumu genellikle güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 12 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 4 ile 5 km/saat arasında tahmin ediliyor.

16 Haziran Salı günü hava sıcaklığının 25 derece civarında olması bekleniyor. 17 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklık 25 ile 26 derece arasında olacak. Bu tarihlerde nem oranı %60 ile 65 arasında değişecek. Rüzgar hızı yine 4 ile 5 km/saat arasında tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve güneşli koşullar açık hava etkinlikleri için idealdir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle öğle vakitlerinde dikkatli olmalısınız. Şapka ve güneş kremi kullanmanız faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilirsiniz. Hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih ederek rahat edersiniz.

Antalya'da 15 Haziran Pazartesi tarihi ve sonraki günlerde hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Ancak güneşten korunmak ve yeterli sıvı alımına dikkat etmek önemlidir.