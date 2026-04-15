Antalya Hava Durumu! 15 Nisan Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 15 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu oldukça güzel. Şehir sakinlerine keyifli bir gün sunuyor. Gün boyunca hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında değişecek. Bu durum, Antalya'da istenen sıcak ve güneşli hava anlamına geliyor.

Sabah saatlerinde hava hafif serin. Ancak öğle saatlerine doğru sıcaklık dengeli bir şekilde yükseliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık yaklaşık 20 derece olacak. Bu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için oldukça ideal bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu keyifli. 16 Nisan Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 18 ile 20 derece arasında olacak. 17 Nisan Cuma günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar ise 15 ile 18 derece arasında değişecek. 18 Nisan Cumartesi günü geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 12 ile 15 derece arasında kalacak.

Bu tarihlerde hava genel olarak ılıman ve yağışsız olacak. Özellikle 15 Nisan'daki açık ve güneşli hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Ancak 17 Nisan Cuma günü beklenen kısa süreli sağanaklar için dikkatli olmak gerekiyor. 18 Nisan Cumartesi günü geç saatlerdeki yağışlar da planlarınızı etkileyebilir.

Bu nedenle 17 ve 18 Nisan tarihlerinde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almak faydalı olabilir. Hava sıcaklıklarının 15 ile 20 derece arasında değişeceğini unutmamak gerek. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek, gün boyunca rahat etmenize yardımcı olacaktır.

