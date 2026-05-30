HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e açık destek: "Parti en kısa zamanda kurultaya gitmelidir"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel'in çağrısıyla Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi. Özgür Özel'e açık destek veren Yavaş, "Benim duruşum başından beri demokrasiden yana olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir" dedi.

Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e açık destek: "Parti en kısa zamanda kurultaya gitmelidir"
Melih Kadir Yılmaz

Ankara son zamanlar en hareketli günlerinden birine tanıklık etti. CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu, Güvenpark'taki Ankara İl Başkanlığı'nda ise Özgür Özel'in programı gerçekleşti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Güvenpark'taki programda önemli açıklamalarda bulundu.

Yavaş burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bayram birliktir dayanışmadır. Bildiğiniz gibi 2024'te yapılan seçimlerde umduğumuz sonucu alamadık. Daha sonra yapılan seçimlerde bir değişiklik oldu ve yerel seçimlerde çok sayıda belediye kazandı.

Mansur Yavaş tan Özgür Özel e açık destek: "Parti en kısa zamanda kurultaya gitmelidir" 1

"PARTİYİ BÖLMEYE KALKTILAR"

Ben bütün konuşmalarımda şunu söyledim. Yukarında aşağıya bu yönetimin, iktidarın değişmesini isteyen herkesin bir araya gelmesini istedim. Ortaya bir umut çıktı ve iktidar da bunu gördü. Bunu görünce partiyi bölmeye kalktılar.

DEĞİŞİM UMUDU BENİM KİŞİSEL VEFA DUYGUMUN ÇOK ÜZERİNDEDİR"

Bu insanların değişim umudu daha güzel bir ülkede yaşama umudu benim kişisel vefa duygumun çok çok üzerindedir. İnsanların umudunu tüketecek bir durumda bulunmaktansa siyaseti dahi bırakacağımı söyledim.

Farklı düşünebiliriz, farklı geleneklerden geliyor olabiliriz Hepimizin ortak sorumluluğu hukuku korumak, demokrasiyi savunmak.

"PARTİ EN KISA ZAMANDA YENİDEN KURULTAYA GİTMELİDİR"

Türkiye'nin ihtiyacı parçalanmış bir muhalefet değil ortak değerlerde buluşan bütünleşik bir demokrasi anlayışıdır. Mesele çocuklarımızın nasıl bir ülkede yaşayacağı meselesidir. Benim duruşum başından beri demokrasiden yana olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tam 2,5 yıl sonra! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan makam odasında ilk görüntüTam 2,5 yıl sonra! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan makam odasında ilk görüntü
CHP'de iki farklı bayramlaşma! CHP'de iki farklı bayramlaşma!

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.