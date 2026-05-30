Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e açık destek: "Parti en kısa zamanda kurultaya gitmelidir"

Ankara son zamanlar en hareketli günlerinden birine tanıklık etti. CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu, Güvenpark'taki Ankara İl Başkanlığı'nda ise Özgür Özel'in programı gerçekleşti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Güvenpark'taki programda önemli açıklamalarda bulundu.

Yavaş burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;



"Bayram birliktir dayanışmadır. Bildiğiniz gibi 2024'te yapılan seçimlerde umduğumuz sonucu alamadık. Daha sonra yapılan seçimlerde bir değişiklik oldu ve yerel seçimlerde çok sayıda belediye kazandı.

"PARTİYİ BÖLMEYE KALKTILAR"

Ben bütün konuşmalarımda şunu söyledim. Yukarında aşağıya bu yönetimin, iktidarın değişmesini isteyen herkesin bir araya gelmesini istedim. Ortaya bir umut çıktı ve iktidar da bunu gördü. Bunu görünce partiyi bölmeye kalktılar.

DEĞİŞİM UMUDU BENİM KİŞİSEL VEFA DUYGUMUN ÇOK ÜZERİNDEDİR"

Bu insanların değişim umudu daha güzel bir ülkede yaşama umudu benim kişisel vefa duygumun çok çok üzerindedir. İnsanların umudunu tüketecek bir durumda bulunmaktansa siyaseti dahi bırakacağımı söyledim.

Farklı düşünebiliriz, farklı geleneklerden geliyor olabiliriz Hepimizin ortak sorumluluğu hukuku korumak, demokrasiyi savunmak.

"PARTİ EN KISA ZAMANDA YENİDEN KURULTAYA GİTMELİDİR"

Türkiye'nin ihtiyacı parçalanmış bir muhalefet değil ortak değerlerde buluşan bütünleşik bir demokrasi anlayışıdır. Mesele çocuklarımızın nasıl bir ülkede yaşayacağı meselesidir. Benim duruşum başından beri demokrasiden yana olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir"