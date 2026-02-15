Antalya Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Şubat 2026 Pazar, Antalya'da hava durumu ılıman ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 14 ile 17 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Nem oranı %79 civarında. Rüzgar hızı 4 km/saat seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 07:44. Gün batımı ise 18:35 olarak öngörülüyor.

Bu hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışların etkili olacağı anlamına geliyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye alın. Yağmurluk da faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle cildinizin kurumasını önlemek için nemlendirici kullanmanız önerilir.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 16 Şubat Pazartesi günü, hava yer yer güneşli olacak. Sıcaklıklar 10 ile 13 derece arasında değişecek. 17 Şubat Salı günü, yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 6 derece arasında olacak. 18 Şubat Çarşamba günü bulutlu bir başlangıç öngörülüyor. Güneşin geri dönmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile -2 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmanızda fayda var. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol edin. Uygun kıyafetler seçmek, gününüzü daha konforlu hale getirecektir.