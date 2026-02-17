Bodrum’da 2 köpeğin öldürülmesi olayında şüpheli tutuklandı

Olay, 12 Şubat saat 12.00 sıralarında Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda kanlar içerisinde hareketsiz yatan 2 sokak köpeğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

2 KÖPEĞİN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYINDA YENİ GELİŞME

Olay yeri incelemesinde köpeklerin tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, C.Ö.’yü av tüfeğiyle yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 13 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Karara itiraz eden Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili C.Ö. hakkında yeniden tutuklama talep etti. Dün avukatıyla adliyeye giden C.Ö., sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır