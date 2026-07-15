HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 15 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla hava durumu oldukça sıcak olacak. Güneşli bir gün beklenirken, sıcaklıkların 35 dereceye ulaşması öngörülüyor. Nem oranının yüksek olması, hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir. 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde sıcaklıkların 37 dereceye yükseleceği tahmin ediliyor. Bu koşullarda dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketimi ve güneşten korunma önlemleri alması önem taşıyor.

Antalya Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Antalya'da 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün olması bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 35 derece civarında olacak. Nem oranı yüksek. Bu nedenle hissedilen sıcaklık artabilir. Rüzgar hafif eserse hava koşulları bunaltıcı hale gelebilir.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklığın 37 dereceye ulaşması bekleniyor. 17 Temmuz Cuma günü yine 37 derece civarında olması tahmin ediliyor. Yüksek sıcaklıklar, özellikle sahil bölgelerinde etkili olacak. Bu durumda nem oranıyla birlikte bunaltıcı hava koşulları oluşabilir.

Bu sıcak hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekir. Özellikle öğle saatlerinde önlem almak önemlidir. Bol su tüketimi yapılmalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması gerekiyor. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalınmalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması faydalı olacaktır.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye’den Türkiye’ye getirmişler! 500 gramı 5 milyon dolarSuriye’den Türkiye’ye getirmişler! 500 gramı 5 milyon dolar
Muğla’da korkunç olay! Sevgilisini döverek öldürdüMuğla’da korkunç olay! Sevgilisini döverek öldürdü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in eski şoföründen 'kumarhane jetonu' iddiası

Haluk Levent'in eski şoföründen 'kumarhane jetonu' iddiası

Kırıkkale'de vahşet! Babasını parçalara ayırıp tuvalete gömdü

Kırıkkale'de vahşet! Babasını parçalara ayırıp tuvalete gömdü

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Haluk Levent X'in gündeminde: Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler

Haluk Levent X'in gündeminde: Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler

En düşük emekli maaşı belli oldu

En düşük emekli maaşı belli oldu

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.