Antalya Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün olması bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 35 derece civarında olacak. Nem oranı yüksek. Bu nedenle hissedilen sıcaklık artabilir. Rüzgar hafif eserse hava koşulları bunaltıcı hale gelebilir.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklığın 37 dereceye ulaşması bekleniyor. 17 Temmuz Cuma günü yine 37 derece civarında olması tahmin ediliyor. Yüksek sıcaklıklar, özellikle sahil bölgelerinde etkili olacak. Bu durumda nem oranıyla birlikte bunaltıcı hava koşulları oluşabilir.

Bu sıcak hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekir. Özellikle öğle saatlerinde önlem almak önemlidir. Bol su tüketimi yapılmalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması gerekiyor. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalınmalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması faydalı olacaktır.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız faydalı olacaktır.