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Antalya Hava Durumu! 16 Haziran Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli olacak. Özellikle 16 Haziran'da hava sıcaklıkları gündüz 24 derece civarında, gece ise 14 - 16 derece arasında seyredecek. Nem oranı %66 seviyesinde kalırken, rüzgar hızı saatte 3 km olarak tahmin ediliyor. 18 ve 19 Haziran tarihlerinde yer yer sağanak yağış bekleniyor, genel olarak sıcaklık 20 - 30 derece arasında değişecek.

Antalya Hava Durumu! 16 Haziran Salı Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Antalya'da 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu güneşli, sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 24 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 14 - 16 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %66 seviyesinde. Rüzgar hızı saatte 3 km civarına ulaşacak. Bu koşullar, Antalya'nın tipik yaz havasını yansıtıyor.

Bugün Antalya'da hava sıcaklığı 24 derece civarında. Gündüz sıcaklık 28 - 30 derece arasında, gece ise 14 - 16 derece olacak. Nem oranı %66 seviyesinde kalacak. Rüzgarın hızı saatte 3 km olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, Antalya'nın yaz havasına işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 17 Haziran'da 24 derece civarında olacak. 18 Haziran'da hava 22 - 24 derece arasında seyredecek. 19 Haziran Cuma günü sıcaklık 20 - 22 derece civarında olacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli. Ancak 18 ve 19 Haziran tarihlerinde yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Bu dönemde Antalya'da hava sıcaklıkları 20 - 24 derece arasında değişecek. Gündüz sıcaklıklar 24 - 30 dereceye çıkacak. Gece sıcaklık ise 14 - 16 derece aralığında olacak. Nem oranı %55 - %70 arasında değişkenlik gösterecek. Rüzgar hızı saatte 3 - 6 km civarında kalacak.

Bu dönem boyunca Antalya'daki sıcaklıklar 20 - 24 derece arasında değişim gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24 - 30 derece olarak ölçülecek. Gece sıcaklığı ise 14 - 16 dereceye düşecek. Nem oranı %55 - %70 arasında değişecek. Rüzgar saatte 3 - 6 km civarında esecek.

Antalya'da hava sıcaklıkları gün boyunca 20 - 24 derece arasında seyredecek. Gündüz sıcaklığı 24 - 30 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 14 - 16 derece olacak. Nem oranı %55 - %70 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı saatte 3 - 6 km olarak tahmin ediliyor.

Bu süre zarfında Antalya'da sıcaklıklar 20 - 24 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24 - 30 derece seviyelerine yükselebilir. Gece sıcaklığı ise 14 - 16 derece arasında seyredecek. Nem oranı %55 - %70 aralığında değişiklik gösterecek. Rüzgar saatte 3 - 6 km arasında esecek.

Bu periyotta Antalya'da hava sıcaklıkları 20 - 24 derece arasında değişkenlik gösterecek. Gündüz sıcaklığı 24 - 30 derece olacak. Gece sıcaklık ise 14 - 16 derece arasında kalacak. Nem oranı %55 - %70 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı saatte 3 - 6 km aralığında seyredecek.

Antalya'nın sıcaklıkları bu dönemde 20 - 24 derece arasında değişecek. Gündüz sıcaklığı 24 - 30 derece olacak. Gece sıcaklık ise 14 - 16 °C arasında seyreder. Nem oranı %55 - %70 arasında değişecek. Rüzgarın hızı saatte 3 - 6 km arasında kalması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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