Antalya Hava Durumu! 16 Haziran Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu güneşli, sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 24 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 14 - 16 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %66 seviyesinde. Rüzgar hızı saatte 3 km civarına ulaşacak. Bu koşullar, Antalya'nın tipik yaz havasını yansıtıyor.

Bugün Antalya'da hava sıcaklığı 24 derece civarında. Gündüz sıcaklık 28 - 30 derece arasında, gece ise 14 - 16 derece olacak. Nem oranı %66 seviyesinde kalacak. Rüzgarın hızı saatte 3 km olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, Antalya'nın yaz havasına işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 17 Haziran'da 24 derece civarında olacak. 18 Haziran'da hava 22 - 24 derece arasında seyredecek. 19 Haziran Cuma günü sıcaklık 20 - 22 derece civarında olacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli. Ancak 18 ve 19 Haziran tarihlerinde yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Bu dönemde Antalya'da hava sıcaklıkları 20 - 24 derece arasında değişecek. Gündüz sıcaklıklar 24 - 30 dereceye çıkacak. Gece sıcaklık ise 14 - 16 derece aralığında olacak. Nem oranı %55 - %70 arasında değişkenlik gösterecek. Rüzgar hızı saatte 3 - 6 km civarında kalacak.

Bu dönem boyunca Antalya'daki sıcaklıklar 20 - 24 derece arasında değişim gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24 - 30 derece olarak ölçülecek. Gece sıcaklığı ise 14 - 16 dereceye düşecek. Nem oranı %55 - %70 arasında değişecek. Rüzgar saatte 3 - 6 km civarında esecek.

Antalya'da hava sıcaklıkları gün boyunca 20 - 24 derece arasında seyredecek. Gündüz sıcaklığı 24 - 30 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 14 - 16 derece olacak. Nem oranı %55 - %70 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı saatte 3 - 6 km olarak tahmin ediliyor.

Bu süre zarfında Antalya'da sıcaklıklar 20 - 24 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24 - 30 derece seviyelerine yükselebilir. Gece sıcaklığı ise 14 - 16 derece arasında seyredecek. Nem oranı %55 - %70 aralığında değişiklik gösterecek. Rüzgar saatte 3 - 6 km arasında esecek.

Bu periyotta Antalya'da hava sıcaklıkları 20 - 24 derece arasında değişkenlik gösterecek. Gündüz sıcaklığı 24 - 30 derece olacak. Gece sıcaklık ise 14 - 16 derece arasında kalacak. Nem oranı %55 - %70 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı saatte 3 - 6 km aralığında seyredecek.

Antalya'nın sıcaklıkları bu dönemde 20 - 24 derece arasında değişecek. Gündüz sıcaklığı 24 - 30 derece olacak. Gece sıcaklık ise 14 - 16 °C arasında seyreder. Nem oranı %55 - %70 arasında değişecek. Rüzgarın hızı saatte 3 - 6 km arasında kalması bekleniyor.