Antalya Hava Durumu! 16 Nisan Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Nisan 2026 Perşembe. Antalya'da hava durumu genellikle güneşli ve sıcak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 - 28 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 17 - 18 derece arasında kalacak. Nem oranı %35 - %50 arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızı saatte 5 - 15 kilometre bekleniyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için ideal bir gün. Açık hava etkinlikleri ve plaj keyfi için uygun şartlar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz değişecek. Cuma günü hava sıcaklığı 19 - 20 derece civarına düşecek. %100 yağış ihtimaliyle şiddetli yağmurlar görülecek. Cumartesi günü hava sıcaklığı yine 19 - 20 derece olacak. %100 yağış ihtimaliyle sağanak yağmurlar devam edecek. Pazar günü hava sıcaklığı 22 - 23 dereceye yükselecek. Yağış ihtimali ise azalacak.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri plan yaparken dikkatli olunmalı. Yağmurlu havaya uygun kıyafetler ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Trafikte dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden kaçınmak da önemlidir. Pazar günü hava koşulları daha uygun olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün olacaktır.