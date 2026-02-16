HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 16 Şubat Pazartesi günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 19-20 derece civarında seyredecekken, akşam 16-17 dereceye düşecek. Yüksek nem oranı nedeniyle dışarı çıkarken yanınıza mutlaka şemsiye alın. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek; 17 Şubat'ı hafif yağmurlu, 18 Şubat'ı ise bulutlu ve güneşli geçireceksiniz. Uygun giyinmekte fayda var.

Antalya Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Antalya'da 16 Şubat Pazartesi günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 19-20 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 16-17 derece arasında seyredecek. Nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgar hızı 10-20 km/saat arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:44. Gün batımı saati 18:37 olarak bekleniyor.

Bugünkü hava durumu Antalya'da hafif yağmurlu bir gün olacağını gösteriyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için terlemeyi önlemek amacıyla hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde, yani 17 Şubat Salı günü hava hafif yağmurlu olacak. 18 Şubat Çarşamba günü ise bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 16-18 derece olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 6-8 derece civarında seyredecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Gerekirse yağmurluk veya şemsiye kullanarak rahat bir gün geçirebilirsiniz.

Antalya'da hava durumu kış aylarında değişkenlik gösterebiliyor. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı bu tahminlere göre yaparsanız sürprizlere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece yarısı gelen deprem bildirimi İstanbul'u korkuttuGece yarısı gelen deprem bildirimi İstanbul'u korkuttu
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştıKabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.