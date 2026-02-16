Antalya Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 16 Şubat Pazartesi günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 19-20 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 16-17 derece arasında seyredecek. Nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgar hızı 10-20 km/saat arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:44. Gün batımı saati 18:37 olarak bekleniyor.

Bugünkü hava durumu Antalya'da hafif yağmurlu bir gün olacağını gösteriyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için terlemeyi önlemek amacıyla hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde, yani 17 Şubat Salı günü hava hafif yağmurlu olacak. 18 Şubat Çarşamba günü ise bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 16-18 derece olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 6-8 derece civarında seyredecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Gerekirse yağmurluk veya şemsiye kullanarak rahat bir gün geçirebilirsiniz.

Antalya'da hava durumu kış aylarında değişkenlik gösterebiliyor. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı bu tahminlere göre yaparsanız sürprizlere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.