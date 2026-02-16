119 GB'lık GTA 5'in boyutunu 2.5 GB'a düşürdüler: Sonuç görenleri şaşırttı!

Grand Theft Auto 5 (GTA 5), çıkışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen ilginç deneylere konu olmaya devam ediyor. Webtekno'da yer alan habere göre; mod yapımcıları bu kez oyunun sınırlarını grafik kalitesiyle değil, dosya boyutuyla zorladı. 119 GB'lık yapım, inanılmaz bir sıkıştırma işlemiyle 2.5 GB'a kadar düşürüldü. Ancak bu işlemin "bedeli" oldukça ağır oldu.

GÖRÜNTÜLER PS1 DÖNEMİNİ ANDIRDI

Mod yapımcılarının "teknik olarak oyunu ne kadar küçültebiliriz?" sorusundan yola çıkarak gerçekleştirdiği bu deney, ortaya ilginç bir tablo çıkardı. 2.5 GB'a sıkıştırılan GTA 5'in paylaşılan görüntüleri, modern bir oyundan ziyade PlayStation 1 döneminden kalma grafiklere sahip bir yapımı andırıyor. Düşük poligonlu modellemeler ve kaybolan detaylar nedeniyle oyun 119 GB'lık GTA 5'e göre neredeyse tanınmaz halde.

BOYUT NASIL 2.5 GB'A KADAR DÜŞTÜ?

Peki, 119 GB'lık oyun nasıl bu kadar küçülebildi? Habere göre bunun için:

Bazı görevler tamamen kaldırıldı

Haritanın bölümleri silindi

Ses dosyalarının büyük kısmı çıkarıldı

Grafik dosyaları aşırı derecede sadeleştirildi

Ancak tüm bunlara rağmen oyun bir şekilde hala çalışıyor ve iddiaya göre bugüne kadarki en hafif GTA 5 sürümü olma özelliğini taşıyor.

İşte 2.5 GB'a düşürülen GTA 5'in görüntüleri: