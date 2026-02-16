Erciş’te kaçakçılık operasyonu

Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Erciş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri tarafından 14-15 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kaçak malzeme ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 5607 ve 5809 Sayılı Kanun kapsamında cumhuriyet savcısının talimatlarıyla 14 Şubat 2026 tarihinde bir iş yeri ve bir araçta yapılan aramalarda, 15 adet kayıt dışı gümrük kaçağı cep telefonu, 3 adet elektronik kimlik bilgileri değiştirilmiş (klonlanmış) 18 adet cep telefonu, 1 adet IMEI atma işleminde kullanılan box cihazı ve kabloları, 6 adet kablosuz kulaklık, 4 adet şarj başlığı, 1 adet akıllı kol saati, 2 adet powerbank, 1 adet masaj aleti ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 ve 5809 sayılı kanunlar kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, 15 Şubat 2026 tarihli çalışmalarda 6136 Sayılı Kanun kapsamında cumhuriyet savcısının talimatıyla 3 ayrı ikamette yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait şarjör fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır