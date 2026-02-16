HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kula’da aranan 3 şahıs tutuklandı

Manisa’nın Kula ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara ve uyuşturucu kullanımına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 6 aranan şahıs yakalanırken, 3’ü tutuklandı. Yapılan çalışmalarda ayrıca 11 kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

Kula’da aranan 3 şahıs tutuklandı

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürüttükleri titiz çalışmalar kapsamında yaptıkları kontrollerde toplam 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi hakkında adli para cezası uygulanırken, 1 kişi ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yakalanan şahısların; hakaret, dolandırıcılık, basit yaralama, uyuşturucu veya alkol etkisinde araç kullanma, kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma ile taksirle ölüme neden olma suçlarından arandıkları öğrenildi.

Öte yandan ilçede uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında yapılan denetimlerde 11 kişi hakkında, üzerlerinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanım aparatları bulundurmaktan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildiGörele Belediye Başkanı Hasbi Dede 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildi
Mansur Yavaş açtı ağzını, yumdu gözünü: "Ayak altından çekilecek" çıkışından sonra sessizliğini bozduMansur Yavaş açtı ağzını, yumdu gözünü: "Ayak altından çekilecek" çıkışından sonra sessizliğini bozdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kula
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi

Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.