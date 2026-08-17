HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu değişken bir seyir izleyecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 13 ile 22 derece arasında değişecek. 18 Ağustos'ta hava sakinleşecek ve sıcaklık 15 ile 23 derece arasında seyredecek. 19 ve 20 Ağustos günlerinde ise güneşli hava hakim olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların önlem alması önemli. Hava koşulları gün geçtikçe daha uygun hale gelecek.

Antalya Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü, Antalya'da hava durumu değişken olacak. Sıcaklıklar 13 ile 22 derece arasında değişecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Antalya'da hava durumu oldukça farklılık gösterecek.

18 Ağustos Salı günü, hava daha sakinleşecek. Sıcaklıklar 15 ile 23 derece arasında seyredecek. 19 Ağustos Çarşamba günü, hava ısınacak. Sıcaklık 15 ile 25 derece arasında olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. 20 Ağustos Perşembe günü ise, sıcaklıklar 16 ile 27 derece arasında olacak. Güneşli bir hava hakim olacak.

Antalya'da bu dönemde hava durumu değişkenlik gösterebilir. 17 Ağustos'ta gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gerekli önlemleri almaları önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde ise hava daha sakin olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"
Bakan Çiftçi Alihan Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme ağını açıkladı!Bakan Çiftçi Alihan Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme ağını açıkladı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.