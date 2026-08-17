Antalya Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü, Antalya'da hava durumu değişken olacak. Sıcaklıklar 13 ile 22 derece arasında değişecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Antalya'da hava durumu oldukça farklılık gösterecek.

18 Ağustos Salı günü, hava daha sakinleşecek. Sıcaklıklar 15 ile 23 derece arasında seyredecek. 19 Ağustos Çarşamba günü, hava ısınacak. Sıcaklık 15 ile 25 derece arasında olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. 20 Ağustos Perşembe günü ise, sıcaklıklar 16 ile 27 derece arasında olacak. Güneşli bir hava hakim olacak.

Antalya'da bu dönemde hava durumu değişkenlik gösterebilir. 17 Ağustos'ta gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gerekli önlemleri almaları önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde ise hava daha sakin olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunacaktır.