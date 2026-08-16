Kahve Dünyası’nın sahibi iş insanı Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Kahve Dünyası ile Türkiye'nin en büyük kakao üreticisi Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç, 66 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti.

BİROL ALTINKILIÇ HAYATINI KAYBETTİ

Altınkılıç, 'En zengin 100 Türk' listesinde yer alırken, Altınmarka Grubu da Nestle, Ferrero gibi birçok ünlü çikolata üreticisinin de en önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.

BİROL ALTINKILIÇ KİMDİR?

Birol Altınkılıç, 1992 yılında kurulan Altınmarka Gıda ve popüler zincir Kahve Dünyası dahil olmak üzere sekiz şirketi bünyesinde barındıran Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanydı. Altınkılıç, 500 milyon dolarlık servetle 2020 yılında Forbes'ın 'En zengin 100 Türk' listesine girmişti.

Altınmarka, 1994 yılından bugüne günümüze kadar hem Türkiye hem de dünyadaki çikolata, ilaç ve kozmetik üreticileri için kakao üretti. Kahve Dünyası markasını da içinde barındaran Altınmarka Grubu, Nestle, Ferrero gibi birçok ünlü çikolata üreticisinin de en önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.