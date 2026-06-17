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Antalya Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 17 Haziran 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar ve yüksek nem oranı öne çıkacak. Gündüz sıcaklığı 24 derece civarında olup, gece 12 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, ani yağışlar nedeniyle tedbir almalı. Önümüzdeki günlerde ise hava daha stabil hale gelecek. 18 ve 19 Haziran'da sıcaklıklar 22 ile 25 derece arasında değişecek.

Antalya Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü, Antalya'da hava durumu değişken olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 24 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 12 dereceye kadar düşecek. Nem oranı yüksek tutulacak. Rüzgarın hızı ise 3.56 km/saat civarında olacak.

Bu tür hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların tedbir alması gerekmektedir. Ani yağışlar ve gök gürültüsü, dışarıda bulunanları olumsuz etkileyebilir. Şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu daha stabil hale gelecek. 18 Haziran Perşembe günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 22 ile 24 derece arasında değişecek. 19 Haziran Cuma günü de benzer şartlar devam edecek. Hava açık kalacak ve sıcaklık 24 ile 25 derece arasında olacak. 20 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 25 ile 26 derece arasında olacak.

Bu dönemde açık hava etkinlikleri için daha uygun koşullar sağlanacak. Hava sıcaklıkları artacak. Güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş kremi ve bol su tüketimi önemlidir. Rüzgarın hızı artacak. Deniz kenarında vakit geçirenlerin dikkatli olmaları gerekecek.

Sonuç olarak, Antalya'da 17 Haziran'da değişken hava koşulları bekleniyor. Sonraki günlerde hava daha stabil hale gelecek. Planlarınızı yaparken bu tahminleri göz önünde bulundurmalısınız. Uygun önlemler almakta fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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