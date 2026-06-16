İsrail Güvenlik Kabinesi'nde İran krizi! Netanyahu herkesin önünde azarladı

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD ile İran'ın mutabakata varmasının ardından bugün toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nde, İran ve Lübnan konuları ele alındı.

TARTIŞMA YAŞANDI

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Omer Tischler'in, Netanyahu'nun 8 Haziran'da İran'a planlanan hava saldırısını ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle dakikalar önce iptal ettiğini doğrulaması nedeniyle toplantıda tartışma yaşandı.

HERKESİN ÖNÜNDE AZARLADI

Netanyahu, Zamir'i herkesin önünde azarladı ve Tischler'in mesajının bir hata olduğunu ileri sürerek "İsrail’in birliğine zarar verdi ve bu durum bizi Trump'ın önünde utandırdı." ifadelerini kullandı.

Haberde, güvenlik kabinesinde konuşulanların detayına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

MUTABAKAT METNİ TARTIŞMASI

Diğer yandan, ABD, İsrail'in ABD-İran mutabakat metnine ulaşma ve gözden geçirme isteğini reddettiği yönündeki iddianın doğru olmadığını açıkladı. ABD'li bir yetkilinin AA'ya yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail, ABD-İran mutabakat metnine erişmek için herhangi bir başvuruda bulunmadı.

Açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, müzakereler boyunca İsrail de dahil olmak üzere bölgesel ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde kaldı." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca konuya yakın bir kaynak da İsraillilerin ABD müzakerecilerinden böyle bir talepte bulunmadığı bilgisini paylaştı.

ABD medyası, İsrail basınında yer alan bir habere dayanarak, İsrail'in ABD-İran mutabakat zaptının son derece gizli metnini henüz görmediği ve söz konusu metni inceleme talebinin ABD tarafından reddedildiği yönündeki iddialara yer vermişti.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI

İsrail ordusu 7 Haziran'da ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan aynı gün akşam saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.



8 Haziran öğle saatlerinde karşılıklı saldırıların durdurulduğu bildirilmişti.

İsrail Ordu Radyosu, İsrail ordusunun İran'a yönelik büyük bir saldırı planladığını ancak Trump'ın talebiyle bu saldırının durdurulduğunu kaydetmiş, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tischler haberi bugün doğrulamıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır