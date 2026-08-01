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Bursa'da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan ev yangınında, sağlık sorunları nedeniyle yürümekte güçlük çeken 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Babanın feryatları yürekleri dağlarken, dar sokak nedeniyle itfaiye ekipleri yangına güçlükle müdahale etti.

Bursa'da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi Pınarbaşı Caddesi Fırın Sokak'ta bulunan bir evde saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bursa da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı 1

BURSA'DAKİ EV YANGINI CAN ALDI

Baba ve oğlunun yaşadığı evi saran alevlere, dar sokak nedeniyle itfaiye ekipleri güçlükle müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan kontrolde, sağlık sorunları nedeniyle yürümekte zorluk çektiği öğrenilen Murat G. (55) hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı 2

BABANIN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Yangınların arasından itfaiye ekiplerinin mücadelesiye çıkan baba, oğlunun yaşamını yitirdiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Acılı babanın feryatları mahalleyi sardı. O anlara tanıklık edenlerin yüreği burkulurken, sağlık ekipleri fenalaşan babaya müdahalede bulundu.
Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, Murat G.'nin cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
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