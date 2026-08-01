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Sokaktaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Konya'da sokak ortasında 2 kişi arasında çıkan tartışmada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Sokaktaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Mahmut Dede Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 kişi, sokak üzerinde karşılaştı.

Sokaktaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı 1

TABANCA ATEŞ EDEREK KAYIPLARA KARIŞTI

İki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli şahıs, A.Z.‘yi bacağından tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı.

Sokaktaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı 2

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya silahlı saldırı
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