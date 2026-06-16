Karaman'da feci kaza! Dereye devrilen araçtaki 3 çocuk hayatını kaybetti

Feci kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Kızık köyünde meydana geldi. M.İ. idaresindeki otomobil, merkeze bağlı Kızık köyünde dereye devrildi.

ARAÇTAKİ 3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda araçtaki sürücünün çocukları Mehmet Mustafa İ. (4), Ramazan İ. (12) ve Mehmet Sinan İ. (5) olay yerinde öldü, kendisi, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

TARLADAN ÇADIRLARINA DÖNÜYORLARDI

Ailenin Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak geldiği, tarladan çadırlarına dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır