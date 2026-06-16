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Karaman'da feci kaza! Dereye devrilen araçtaki 3 çocuk hayatını kaybetti

Karaman'da dereye devrilen otomobildeki aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Ailenin tarım işçisi olarak geldiği, tarladan çadırlarına dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

Karaman'da feci kaza! Dereye devrilen araçtaki 3 çocuk hayatını kaybetti

Feci kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Kızık köyünde meydana geldi. M.İ. idaresindeki otomobil, merkeze bağlı Kızık köyünde dereye devrildi.

Karaman da feci kaza! Dereye devrilen araçtaki 3 çocuk hayatını kaybetti 1

ARAÇTAKİ 3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda araçtaki sürücünün çocukları Mehmet Mustafa İ. (4), Ramazan İ. (12) ve Mehmet Sinan İ. (5) olay yerinde öldü, kendisi, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.

Karaman da feci kaza! Dereye devrilen araçtaki 3 çocuk hayatını kaybetti 2

Yaralılar, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Karaman da feci kaza! Dereye devrilen araçtaki 3 çocuk hayatını kaybetti 3

TARLADAN ÇADIRLARINA DÖNÜYORLARDI

Ailenin Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak geldiği, tarladan çadırlarına dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

Karaman da feci kaza! Dereye devrilen araçtaki 3 çocuk hayatını kaybetti 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karaman
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