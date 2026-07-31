TÜGVA programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yarınlarını üç beş kendini bilmeze yem ettirmeyiz"

TÜGVA Yaz Okulları Finali propgramında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara ve gençlere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahneye çıkışı öncesinde TÜGVA tarafından bir koreografi düzenlendi. Koreografide Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Sultan II. Abdülhamid ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "TÜGVA Yaz Okulları Finali" programı, Rams Park Stadyumu'nda gerçekleştirildi



Erdoğan’ın sahneye çıkışı öncesinde TÜGVA tarafından bir koreografi düzenlendi



Koreografide Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Sultan… pic.twitter.com/SPOwOnIRq8 — Mynet (@mynet) July 31, 2026

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜGVA YAZ OKULLARI FİNALİNDE

Ali Sami Yen Stadyumu'nu dolduran binlerce kişiye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"TEKNOFEST kuşağı yine yeri göğü inletiyor. Sizleri böyle neşeli ve coşkulu görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu muhteşem tablo için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Ali Sami Yen Stadyomu'nun bugünkü coşkusu, tıklım tıklım bu stadyumu doldurmanıza vesile olan Türkiye Gençlik Vakfı'na yürekten şükranlarımı iletiyorum.

Şu an bizleri takip eden bizler için dua eden, uzakta olsa da kalpleri bizimle atan tüm gençlere selamlarımı iletiyorum. Gazze'de, Suriye'de, Lübnan'da İsrail'in vahşetiyle acı çeken tüm kardeşlerimizi yürekten selamlıyorum.

"TÜGVA AİLESİNİ CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençlerimizi fedakarca eğiten, her biriyle yakından ilgilenen tüm hocaları tebrik ediyorum. 400 bini aşkın gönüllüsüyle faaliyuetlerini sürdüren TÜGVA ailesini canı gönülden tebrik ediyorum.

Gençlil, bu milletin atar damarıdır. Atar damar nasıl kalbin pompaladığı kanı tüm vücuda ulaştırıyorsa gençlik de toplumun ideallerini emellerini geçmişten alıp geleceğe taşır. Bu damar ne kadar güçlü ne kadar sağlıklı olursa milli bünyemiz de o derece sağlıklı olur.

"NE YAPARSA YAPSINLAR KARŞIMDAKİ ŞU GENÇLİĞİN ÖNÜNE SET ÇEKEMEZLER"

Gençlerimiz ecdadımızı anlamasın, tarih ve medeniyet kodlarıyla buluşmasın diye çabalayanlar TÜGVA'yı hazmedemiyorlar. Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmesinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Sizlerin dik durması, geçmişinize sarılmanız, sahip çıkmanızdır. Ne yaparsa yapsınlar karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Bu ülkenin gençliğini ruh köklerinden koparamazlar. Bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler bir daha geri gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı. Biz gençlerimizi asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin yarınlarını üç beş kendini bilmeze yem etmeyiz.

"BİLGİLİ OLACAKSANIZ, VİZYONLU OLACAKSINIZ, CESUR OLACAKSINIZ"

Bilgili olacaksanız, vizyonlu olacaksınız, cesur olacaksınız. Adaleti, vicdanıi, merhameti, hikmeti elden bırakmayacaksınız. Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum.

Hepiniz gelecekte Türkiye yüzyılının sancaktarı olacağınıza yürekten inanıyorum. Bu gençlik Türkiye'nin bilim ve teknolojide başlattığı adımı çok daha ileriye taşıyacak donanımlı bir gençliktir. Eğitimden teknolpjite spordan kültür ve sanata her alanda hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için elimizden geleni yapıyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.