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Diyarbakır'da minibüs bariyerleri aşıp karşı şeride geçti: 3 yaralı

Diyarbakır'da otomobil ile çarpışan minibüs, bariyerleri aşıp karşı şeride geçtikten sonra başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da minibüs bariyerleri aşıp karşı şeride geçti: 3 yaralı

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki minibüs, önünde seyreden otomobil ile çarpıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bariyerleri aşıp karşı şeride geçip burada başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Diyarbakır da minibüs bariyerleri aşıp karşı şeride geçti: 3 yaralı 1

MİNİBÜS BARİYERLERİ AŞIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 3 YARALI

Zincirleme kaza nedeni ile ortalık savaş alanına dönerken, bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile trafik bir süre tek şeritten aktı.

Diyarbakır da minibüs bariyerleri aşıp karşı şeride geçti: 3 yaralı 2

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Diyarbakır da minibüs bariyerleri aşıp karşı şeride geçti: 3 yaralı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kaza
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