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Kontrol altına alınan orman yangınında peş peşe sıralanan TOMA’ların müdahalesi

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde çıkan orman yangını 2 günlük mücadelenin ardından kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarında Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar da aktif görev aldı. Peş peşe sıralanan TOMA'ların müdahale anları sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Kontrol altına alınan orman yangınında peş peşe sıralanan TOMA’ların müdahalesi

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde çıkan ve yoğun müdahalenin ardından dün kontrol altına alındı. Orman yangınında yaklaşık 60 hektarlık alan zarar görürken, 10 ev kullanılamaz hale geldi.

Kontrol altına alınan orman yangınında peş peşe sıralanan TOMA’ların müdahalesi 1

ANTALYA'DAKİ YANGINA TOMA'LAR MÜDAHALE ETTİ

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanı sıra Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı’da (TOMA) aktif olarak görev aldı. TOMA’ların peş peşe sıralanıp yangın bölgesindeki müdahale anları büyük beğeni topladı.

Kontrol altına alınan orman yangınında peş peşe sıralanan TOMA’ların müdahalesi 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya orman yangını TOMA
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