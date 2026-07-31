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Jandarmadan düğün magandalarına anında müdahale: 2 gözaltı

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde iki ayrı köy düğününde tabanca ve ruhsatsız av tüfeğiyle havaya ateş açtığı belirlenen 2 maganda, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Jandarmadan düğün magandalarına anında müdahale: 2 gözaltı

Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde düzenlenen düğünde B.B. (58) isimli şahıs, ruhsatlı tabancayla havaya ateş ettiği sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Jandarmadan düğün magandalarına anında müdahale: 2 gözaltı 1

JANDARMA DÜĞÜN MAGANDALARINA GÖZ AÇTIRMADI

Olayda kullanılan tabanca muhafaza altına alındı. Aşağıkarakısık köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri de düğün sırasında M.E’nin (33) ruhsatsız av tüfeğiyle havaya ateş ettiğini tespit etti. Şüpheli gözaltına alınırken, av tüfeğine el konuldu.
Jandarmadan düğün magandalarına anında müdahale: 2 gözaltı 2

2 GÖZALTI

Cumhuriyet savcısının talimatıyla iki olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerince gerekli incelemeler yapılırken, gözaltına alınan 2 şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale düğün
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