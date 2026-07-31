Jandarmadan düğün magandalarına anında müdahale: 2 gözaltı

Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde düzenlenen düğünde B.B. (58) isimli şahıs, ruhsatlı tabancayla havaya ateş ettiği sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

JANDARMA DÜĞÜN MAGANDALARINA GÖZ AÇTIRMADI

Olayda kullanılan tabanca muhafaza altına alındı. Aşağıkarakısık köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri de düğün sırasında M.E’nin (33) ruhsatsız av tüfeğiyle havaya ateş ettiğini tespit etti. Şüpheli gözaltına alınırken, av tüfeğine el konuldu.



2 GÖZALTI

Cumhuriyet savcısının talimatıyla iki olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerince gerekli incelemeler yapılırken, gözaltına alınan 2 şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır