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Çankırı'da örtü yangını ağaçlık alana sıçradı

Çankırı'nın Korgun ilçesinde çıkan örtü yangını, makilik ve ağaçlık alana sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çankırı'da örtü yangını ağaçlık alana sıçradı

Olay, Çankırı'nın Korgun ilçesi Çankırı-Kastamonu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlaların bulunduğu alanda henüz öğrenilemeyen sebeple örtü yangını çıktı.

Çankırı da örtü yangını ağaçlık alana sıçradı 1

ÇANKIRI'DAKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ağaçlık ve makilik alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İl özel İdaresi ve Korgun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Vatandaşların da desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Çankırı
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