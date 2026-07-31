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Susurluk'taki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bölgede tedbirler artırıldı.

Susurluk'taki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale

Yıldız Mahallesi kırsalında çıkan yangına 7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve toplam 196 personelle müdahale ediliyor.

Susurluk taki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale 1

SUSURLUK'TA ORMAN YANGINI

Yangın nedeniyle Bozen ve Yıldız mahalleleri şu ana kadar tahliye edilmezken, bir risk durumuna karşı önlemler alındı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine, 438 nüfuslu Yıldız, 333 nüfuslu Bozen ve 228 nüfuslu Gökçeağaç mahallelerinin tahliye edilme ihtimaline karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 otobüs, Susurluk Belediyesi tarafından ise 4 minibüs bölgeye sevk edilerek hazır bekletiliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Susurluk taki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale 2

Susurluk taki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Susurluk orman yangını
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