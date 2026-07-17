Antalya Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Temmuz 2026 Cuma günü, Antalya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 15 - 16 derece arasında seyredecek. Nem oranı %33 civarında. Rüzgar hızı 18 km/saat civarında olacak. Bu durum, Antalya'daki hava durumunun güzel olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 18 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığı 27 derece olacak. Yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. 19 Temmuz Pazar günü ise hava sıcaklığı yine 27 derece civarında kalacak. Çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları daha yoğundur. Güneş kremi kullanarak cildinizi korumanız faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilirsiniz. Hafif, açık renkli giysiler tercih ederek serin kalabilirsiniz. Rüzgarın hızı 18 km/saat civarında olacak. Hafif bir rüzgarın serinletici etkisinden faydalanabilirsiniz. Bu şekilde Antalya'daki hava durumunun tadını çıkarabilirsiniz.