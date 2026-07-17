HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya, 17 Temmuz 2026 Cuma günü güneşli ve keyifli bir hava ile karşılanıyor. Hava sıcaklığı 27 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 15-16 derece olacak. Nem oranı %33, rüzgar hızı ise 18 km/saat düzeyinde. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Güneşten faydalanmak için güneş kremi kullanmak ve bol su içmek önemli. Açık renkli giysiler tercih etmek, serin kalmanıza yardımcı olabilir.

Antalya Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Antalya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 17 Temmuz 2026 Cuma günü, Antalya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 15 - 16 derece arasında seyredecek. Nem oranı %33 civarında. Rüzgar hızı 18 km/saat civarında olacak. Bu durum, Antalya'daki hava durumunun güzel olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 18 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığı 27 derece olacak. Yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. 19 Temmuz Pazar günü ise hava sıcaklığı yine 27 derece civarında kalacak. Çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları daha yoğundur. Güneş kremi kullanarak cildinizi korumanız faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilirsiniz. Hafif, açık renkli giysiler tercih ederek serin kalabilirsiniz. Rüzgarın hızı 18 km/saat civarında olacak. Hafif bir rüzgarın serinletici etkisinden faydalanabilirsiniz. Bu şekilde Antalya'daki hava durumunun tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı!Oğuzhan Uğur gözaltına alındı!
Baba, emniyet amiri oğlunun silahıyla kendini öldürdüBaba, emniyet amiri oğlunun silahıyla kendini öldürdü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'ın isteği ortaya çıktı: "ABD saldırısında..."

İran'ın isteği ortaya çıktı: "ABD saldırısında..."

Kuyumcu soydu, 2 saatte yakalandı: İnternetten araştırmış

Kuyumcu soydu, 2 saatte yakalandı: İnternetten araştırmış

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

4 isim tutuklandı: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var

4 isim tutuklandı: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.