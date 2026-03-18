Antalya Hava Durumu! 18 Mart Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Mart 2026 Çarşamba günü, Antalya'da hava durumu mevsim normallerinin altında seyrediyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 0 derece arasında değişim gösterecek. Yağışlı bir gün bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Rüzgarın etkisi artacak. Batı ve kuzeybatı yönlerinden esecek. Rüzgar saatte 30-50 kilometre hıza ulaşabilir. Bu durum açık alanlarda ve deniz kıyısında kuvvetli rüzgarlara yol açabilir. Denize açılmayı planlayanlar dikkatli olmalı. Balıkçılar güncel hava ve deniz durumu bilgilerini takip etmelidir.

Trafikte görüş mesafesi azalacak. Yollar kayganlaşacak. Sürücülerin tedbirli olması önemlidir. Hız limitlerine uyulmalı ve takip mesafesi korunmalıdır. Açık alanda çalışanlar ve sabah erken işe gidenler su geçirmez giysi ve şemsiye kullanmalıdır. Hassas grupların ani hava değişimlerinden etkilenmemesi için dikkatli olması gerektiği vurgulanmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişkenlik gösterecek. 19 Mart Perşembe hafif yağmurlu olacak. 20 Mart Cuma karla karışık yağışlı geçecek. 21 Mart Cumartesi günü ise hafif yağmurlu geçecek. Planlar yapılırken hava koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.