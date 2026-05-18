Antalya Hava Durumu! 18 Mayıs Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 18 Mayıs Pazartesi günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde nem oranı %49 olacak. Gün içinde ise bu oran %67'ye kadar yükselecek. Rüzgar saatte 21 kilometre hızla esecek.

Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri için ideal. Sahil bölgelerinde sıcaklık 28 ile 30 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 19 Mayıs Salı günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek.

20 Mayıs Çarşamba günü de hava çok bulutlu kalacak. Sıcaklık 14 ile 22 derece arasında değişecek. 21 Mayıs Perşembe günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 17 ile 22 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava değişikliklerine hazırlıklı olmak gerekiyor. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava hissedilecek. Gün ortasında ise güneşli ve sıcak hava bekleniyor. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hava durumuna göre uygun kıyafet seçimi yapmak önemli.

Nem oranının yüksek olduğu günlerde, su tüketimine özen göstermek gerekiyor. Açık hava etkinliklerinde güneş ışınlarından korunmak da önemlidir. Uygun önlemler almak sağlık açısından faydalı olacaktır.