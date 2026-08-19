Antalya Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Antalya'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 23 ile 15 derece arasında değişecek. Bu, Antalya'da bugünkü hava durumu için en iyi yanıtı veriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 20 Ağustos Perşembe günü, hava sıcaklıkları 26 ile 16 derece arasında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 21 Ağustos Cuma günü, sıcaklıklar 28 ile 15 derece arasında seyredecek. Bol güneş ışığı olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü ise hava 27 ile 17 derece arasında değişecek. Çoğunlukla güneşli olacak.

Antalya'da bu dönemde hava genellikle sıcak ve güneşli. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Güneşten korunmaları faydalı olacaktır. Bol su içilmeli. Hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş kremi kullanması önerilir. Şapka takmak da önemlidir.

Antalya'da 19 Ağustos Çarşamba günü ve sonraki günlerde hava durumu güzel olacak. Gün boyunca güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun önlemler alması gerekiyor. Bu, keyifli bir gün geçirmelerini sağlayacaktır.