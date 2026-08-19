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Antalya Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 19 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu güneşli ve keyifli geçiyor. Sıcaklık 15 ile 23 derece arasında değişirken, önümüzdeki günlerde sıcaklık yükselmeye devam edecek. 20 Ağustos'ta 26 derece, 21 Ağustos'ta 28 derece bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için önlemler almak önemlidir. Güneşten korunma, bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor. Şapka ve güneş kremi kullanımı giderek önem kazanıyor.

Antalya Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Antalya'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 23 ile 15 derece arasında değişecek. Bu, Antalya'da bugünkü hava durumu için en iyi yanıtı veriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 20 Ağustos Perşembe günü, hava sıcaklıkları 26 ile 16 derece arasında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 21 Ağustos Cuma günü, sıcaklıklar 28 ile 15 derece arasında seyredecek. Bol güneş ışığı olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü ise hava 27 ile 17 derece arasında değişecek. Çoğunlukla güneşli olacak.

Antalya'da bu dönemde hava genellikle sıcak ve güneşli. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Güneşten korunmaları faydalı olacaktır. Bol su içilmeli. Hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş kremi kullanması önerilir. Şapka takmak da önemlidir.

Antalya'da 19 Ağustos Çarşamba günü ve sonraki günlerde hava durumu güzel olacak. Gün boyunca güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun önlemler alması gerekiyor. Bu, keyifli bir gün geçirmelerini sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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