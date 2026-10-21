Antalya Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya hava durumu, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oldukça elverişli. Hava genel olarak 19 - 22 derece arasında değişecek. Güneşli bir gün geçireceksiniz. Akşam saatlerine doğru sıcaklık 18 derece civarına düşebilir. Özellikle öğle saatlerinde hava daha da ısınacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için güzel bir fırsat oluşturacak. Antalya'nın klasik güzelliklerini yaşayacağınız bir gün geliyor.

Deniz tutkunları için de harika bir fırsat var. Deniz suyu sıcaklığı oldukça uygun. Dışarıda geçirilen zamanı keyifli hale getirecek hava koşulları, piknik yapmak isteyenler için mükemmel. Hafif bir rüzgar, sıcak günlerde serinlik hissi verebilir. Bu durum, dış mekan etkinlikleri için idealdir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Perşembe ve Cuma günleri sıcaklıklar 20 - 23 derece civarında olacak. Hava genel olarak açık kalacak fakat Cumartesi günü hafif bir yağış bekleniyor. Dışarıda program yapmadan önce hava durumu kontrol edilmelidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların tahminlere göre hazırlık yapması önemlidir.

Hava koşulları piknik yapmak veya sahilde zaman geçirmek için idealdir. Ancak, gün boyunca güneşe doğrudan maruz kalmamaya özen gösterilmelidir. Güneş koruyucu krem kullanmak akıllıca bir önlemdir. Şapka takmak da faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde serinlik olacağı için bir üst kat giysi almak iyi bir fikir. Olası yağışlı havalar için yedek kıyafet bulundurmak da fayda sağlayabilir.

Antalya'da 21 Ekim Çarşamba günü için hava durumu keyifli ve açık. Güneşli bir gün geçirirken benzer hava koşullarını göz önünde bulundurun. Hafif yağış ihtimalini de akılda tutmalısınız. Dış mekan aktivitelerinizi bu bilgilerle planlarsanız, keyifli zaman geçirmeniz mümkün olacaktır.