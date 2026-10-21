HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 21 Ekim 2026 Çarşamba günü hava durumu oldukça elverişli. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, öğle saatlerinde hava daha da ısınacak. Güneşli bir gün geçirilecek, deniz tutkunları için deniz suyu sıcaklığı da uygun olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal koşullar sunulacak. Ancak akşam saatlerinde serin olabileceği unutulmamalı. Hava durumunu kontrol ederek dış mekan aktivitelerinizi planlamak faydalı olacaktır.

Antalya Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Antalya hava durumu, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oldukça elverişli. Hava genel olarak 19 - 22 derece arasında değişecek. Güneşli bir gün geçireceksiniz. Akşam saatlerine doğru sıcaklık 18 derece civarına düşebilir. Özellikle öğle saatlerinde hava daha da ısınacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için güzel bir fırsat oluşturacak. Antalya'nın klasik güzelliklerini yaşayacağınız bir gün geliyor.

Deniz tutkunları için de harika bir fırsat var. Deniz suyu sıcaklığı oldukça uygun. Dışarıda geçirilen zamanı keyifli hale getirecek hava koşulları, piknik yapmak isteyenler için mükemmel. Hafif bir rüzgar, sıcak günlerde serinlik hissi verebilir. Bu durum, dış mekan etkinlikleri için idealdir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Perşembe ve Cuma günleri sıcaklıklar 20 - 23 derece civarında olacak. Hava genel olarak açık kalacak fakat Cumartesi günü hafif bir yağış bekleniyor. Dışarıda program yapmadan önce hava durumu kontrol edilmelidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların tahminlere göre hazırlık yapması önemlidir.

Hava koşulları piknik yapmak veya sahilde zaman geçirmek için idealdir. Ancak, gün boyunca güneşe doğrudan maruz kalmamaya özen gösterilmelidir. Güneş koruyucu krem kullanmak akıllıca bir önlemdir. Şapka takmak da faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde serinlik olacağı için bir üst kat giysi almak iyi bir fikir. Olası yağışlı havalar için yedek kıyafet bulundurmak da fayda sağlayabilir.

Antalya'da 21 Ekim Çarşamba günü için hava durumu keyifli ve açık. Güneşli bir gün geçirirken benzer hava koşullarını göz önünde bulundurun. Hafif yağış ihtimalini de akılda tutmalısınız. Dış mekan aktivitelerinizi bu bilgilerle planlarsanız, keyifli zaman geçirmeniz mümkün olacaktır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran şartını açıklayıp kapıları kapattı! "O zamana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak"İran şartını açıklayıp kapıları kapattı! "O zamana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak"
Demir bloğun altında kalan 24 yaşındaki genç hayatını kaybettiDemir bloğun altında kalan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.