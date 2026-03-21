Antalya Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 21 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde kısmen güneşli geçecek. Öğle ve akşam saatlerinde yağışlar bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 4 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde yağışların etkili olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklı olacak. 22 Mart Pazar günü hafif yağmurlar etkili olacak. 23 Mart Pazartesi günü yağmur geçişleri yaşanacak. 24 Mart Salı günü ise yine hafif yağmurlar bekleniyor. Bu günlerde sıcaklıklar 0 ile 6 derece arasında olacak.

Yağışlı havalarda dışarı çıkarken su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da kullanılmalıdır. Yağışların yoğun olduğu saatlerde trafikte dikkatli olunması gerekiyor. Mümkünse toplu taşıma araçları kullanılmalıdır. Evde kalınan zamanlarda ise odaların havalandırılması önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu unutulmamalıdır.