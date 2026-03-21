Hatay'da çocukların mahalle kavgasına aileler karıştı: 1'i kadın 3 kişi öldü!

Hatay’da çocuklar arasında başlayan basit bir tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü olayda 1’i kadın 3 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin güçlükle kontrol altına aldığı olay sonrası bölgede geniş çaplı önlemler alınırken, yaşananlar mahallede büyük korku ve paniğe yol açtı.

Hatay'da çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin de karışmasıyla taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

ÇOCUKLAR ARASINDA BAŞLADI, KISA SÜREDE SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Hatay'ın Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede komşu çocukları arasında sokakta tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından eve giden çocuklar durumu ailelerine anlattı. Bunun üzerine bir araya gelen taraflar arasındaki tartışma kısa sürede taş, soba ve silahlı kavgaya dönüştü.

1'İ KADIN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mahalle sakinlerinin panik ve korku yaşadığı olayda 1'i kadın 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma görevlilerinin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Ölen 3 kişinin cansız bedenleri de ekiplerin incelemesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

JANDARMA MAHALLEDE VE HASTANE ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALDI

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri kavgaya karıştığı şüphesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için jandarma ekipleri mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavga ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

