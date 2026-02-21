Antalya Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu, zaman zaman yağışlı ve serin olacaktır. Gündüz sıcaklıklar 6°C civarına yükselecek. Gece sıcaklıkları ise -3°C seviyelerine düşecektir. Bu süreçte hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu genel olarak değişkenlik gösterecek. 22 Şubat Pazar günü güneşli bir hava bekleniyor. 23 Şubat Pazartesi günü ise sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 7°C ile 10°C arasında değişiklik gösterecektir. Bu durum, giyinme tercihlerimizi etkileyebilir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

23 Şubat Pazartesi günü beklenen sağanak yağışlar, açık hava etkinliklerinizi doğrudan etkileyebilir. Hava durumunu planlarken göz önünde bulundurmanız yararlı olacaktır. Ayrıca, nem oranının yüksek olabileceğini unutmamalıyız. Bol su tüketmek, sağlığınız için oldukça önemlidir.

