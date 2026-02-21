HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 21 Şubat 2026 Cumartesi günü serin ve yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 6°C civarında, geceleri ise -3°C seviyelerine düşecek. 22 Şubat Pazar günü güneşli bir hava yaşanacakken, 23 Şubat Pazartesi günü sağanak yağışlar görülecek. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava koşullarına uygun giyinmek, açık hava etkinliklerini planlarken önemli olacaktır.

Antalya Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Antalya'da 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu, zaman zaman yağışlı ve serin olacaktır. Gündüz sıcaklıklar 6°C civarına yükselecek. Gece sıcaklıkları ise -3°C seviyelerine düşecektir. Bu süreçte hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu genel olarak değişkenlik gösterecek. 22 Şubat Pazar günü güneşli bir hava bekleniyor. 23 Şubat Pazartesi günü ise sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 7°C ile 10°C arasında değişiklik gösterecektir. Bu durum, giyinme tercihlerimizi etkileyebilir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

23 Şubat Pazartesi günü beklenen sağanak yağışlar, açık hava etkinliklerinizi doğrudan etkileyebilir. Hava durumunu planlarken göz önünde bulundurmanız yararlı olacaktır. Ayrıca, nem oranının yüksek olabileceğini unutmamalıyız. Bol su tüketmek, sağlığınız için oldukça önemlidir.

Antalya'da 21 Şubat 2026 Cumartesi gününden itibaren hava durumu, genel olarak serin ve yağışlı geçecektir. Bu nedenle hava koşullarına uygun giyinmek ve ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu dikkate almak da önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya'da korkutan deprem!Malatya'da korkutan deprem!
Aileye silahlı saldırı: Anne öldü, baba ve kız ağır yaralıAileye silahlı saldırı: Anne öldü, baba ve kız ağır yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı! Yeni oyuncu arayışı başladı

İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı! Yeni oyuncu arayışı başladı

ABD Başkanı Trump'tan yeni karar! Küresel gümrük vergisi hamlesi

ABD Başkanı Trump'tan yeni karar! Küresel gümrük vergisi hamlesi

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.