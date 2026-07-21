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Antalya Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 21 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gün içinde sıcaklık 30 dereceye ulaşırken, akşam saatlerinde 16-17 derece civarına düşmesi bekleniyor. Nem oranı %66 civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 29-30 derece aralığında devam edecek. Güneş ışınlarının güçlü olduğu öğle saatlerinde, güneş koruyucu kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek sağlığı korumak açısından önem taşıyor.

Antalya Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 21 Temmuz 2026 Salı, Antalya'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gün içinde hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 16-17 dereceye düşecek. Nem oranı %66 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 5 km/saat seviyelerinde seyredecek. Bu koşullar, Antalya'nın tipik yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 29-30 derece civarında olacak. 23 Temmuz Perşembe günü sıcaklık yine 29-30 derece arasında seyredecek. 24 Temmuz Cuma günü sıcaklığın 26-27 derece civarına düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %60-70 arasında kalacak. Rüzgar hızı ise 3-5 km/saat seviyelerinde olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemli. Güneş ışınları öğle saatlerinde dik açıyla geliyor. Bu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Şapka takmak ve bol su içmek vücut sağlığını korur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek aşırı sıcakların etkisini azaltır. Spor yaparken veya yürüyüşte günün serin saatlerini seçmek sağlıklı olacaktır. 24 Temmuz Cuma günü sıcaklık daha düşük olacağı için dışarıda vakit geçirmek için uygun bir gün olabilir.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Güneşten korunmak ve vücut sağlığını korumak için önlemler almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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