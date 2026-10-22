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Antalya Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

22 Ekim 2026 tarihinde Antalya'da hava durumu, Akdeniz ikliminin ılıman etkisiyle oldukça güzel olacak. Gündüz sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde bu değerler 16-18 dereceye düşecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunan Antalya'da, güneşli günler ve hafif rüzgar keyifli anlar yaşatacak. Ziyaretçiler, unutulmaz anılar biriktirmek için hazırlıklı olmalı ve sıcak günlerde su tüketimine özen göstermelidir.

Antalya Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

22 Ekim 2026 tarihinde Antalya hava durumu, Akdeniz ikliminin getirdiği ılıman bir atmosferle kendini gösteriyor. Şehirde hava durumu oldukça güzel. Hava sıcaklığının 19 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Güneşli havada sahil boyunca yürüyüş yapmanız mümkün. Bu, hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için cazip bir seçenek. Antalya’da geçireceğiniz bu güzel gün, açık hava etkinliklerine ideal bir fırsat sunuyor. Dışarıda zaman geçirirken, hava durumu oldukça olumlu görünüyor.

Genel olarak Antalya’nın hava durumu, gün içerisinde hafif rüzgârlarla serinleyecek. Nem oranı bu dönemde rahat seviyelerde kalıyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 16-18 dereceye iniyor. Güneş batarkenki manzara, Antalya’nın atmosferine katkı sağlıyor. Açık hava etkinlikleri için harika bir ortam oluşuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu stabil bir seyir izleyecek. Hafta sonu sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında değişecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygundur. Kum plajlarda güneşlenmek için mükemmel günler geliyor. Akdeniz’in eşsiz doğası, unutulmaz anılar biriktirmenizi sağlayacak. Ancak, ani hava değişikliklerine dikkat etmek önemlidir. Hava durumu değişkenlik gösterebilir, hazırlıklı gitmek iyi olur.

Antalya’daki hava koşullarının keyfini çıkarmak için alabileceğiniz önlemler mevcut. Dışarı çıkarken güneş kremi kullanmayı unutmayın. Cilt koruması, sağlıklı bir şekilde dışarıda kalmanıza yardımcı olur. Ayrıca, hafif bir mont veya rüzgârlık bulundurmak da faydalıdır. Akşam saatlerinde aniden düşen sıcaklıklara karşı koruma sağlar. Su tüketimi de önemlidir. Sıcak günlerde su dengesini sağlamak, enerji seviyesini artırır.

Hava durumu 22 Ekim 2026’da birçok fırsat sunuyor. Gün boyunca açık ve rahat hava koşulları, ziyaretçileri memnun edecek. Önümüzdeki günler için hava tahminleri olumlu. Hafif önlemler, Antalya’da geçirdiğiniz zamanı daha keyifli kılacaktır. Akdeniz’in tadını çıkarırken, eğlenceli ve sağlıklı bir süre geçirmenin yollarını bulmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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