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İstanbul'da polise ateş açıldı, çatışma çıktı!

İstanbul Zeytinburnu'nda ihbar üzerine adrese giden polis ekiplerine, ateş açıldı. Ekiplerin açılan ateşe karşılık vermesi üzerine vurulan şüpheli, hastaneye kaldırılırken; evdeki diğer şüpheli ise gözaltına alındı.

İstanbul'da polise ateş açıldı, çatışma çıktı!

İstanbul'daki silahlı saldırı haberi, saat 23.00 sıralarında Veliefendi Mahallesi'nde meydana geldi.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İddiaya göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, gelen bir ihbar üzerine 2. Bağ Yolu Sokak'taki bir eve gitti.

İstanbul da polise ateş açıldı, çatışma çıktı! 1

KAPIYI AÇMAYIP DİRENDİLER

Polis ekipleri, evdeki iki şüpheliye kendilerini tanıtarak kapıyı açmaları yönünde uyarıda bulundu. Şüpheliler ise kapıyı açmayarak bir süre direndi.

POLİSE ATEŞ AÇILDI

Daha sonra şüphelilerden biri kapıyı açarak polise silahla ateş açtı.
Bunun üzerine bina içerisinde önlem alan polis ekipleri, açılan ateşe karşılık vererek silah kullanan şüpheliyi bacağından vurdu.

İstanbul da polise ateş açıldı, çatışma çıktı! 2

HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul da polise ateş açıldı, çatışma çıktı! 3

Olay yeri inceleme ekiplerinin şüphelilerin bulunduğu dairede yaptığı incelemede, olayda kullanılan tabanca ile mermiler ele geçirildi.

İstanbul da polise ateş açıldı, çatışma çıktı! 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul silahlı saldırı
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