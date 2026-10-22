İstanbul'da polise ateş açıldı, çatışma çıktı!

İstanbul'daki silahlı saldırı haberi, saat 23.00 sıralarında Veliefendi Mahallesi'nde meydana geldi.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İddiaya göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, gelen bir ihbar üzerine 2. Bağ Yolu Sokak'taki bir eve gitti.

KAPIYI AÇMAYIP DİRENDİLER

Polis ekipleri, evdeki iki şüpheliye kendilerini tanıtarak kapıyı açmaları yönünde uyarıda bulundu. Şüpheliler ise kapıyı açmayarak bir süre direndi.

POLİSE ATEŞ AÇILDI

Daha sonra şüphelilerden biri kapıyı açarak polise silahla ateş açtı.

Bunun üzerine bina içerisinde önlem alan polis ekipleri, açılan ateşe karşılık vererek silah kullanan şüpheliyi bacağından vurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin şüphelilerin bulunduğu dairede yaptığı incelemede, olayda kullanılan tabanca ile mermiler ele geçirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır