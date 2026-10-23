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Polis memuru Aykut Erol, avukat nişanlısı Özge Penbegül'ü öldürüp intihar etti

İzmir'de korkunç bir kadın cinayeti işlendi. Olayda polis memuru Aykut Erol, tartıştığı nişanlısı avukat Özge Penbegül'ü tabancayla öldürüp, intihar etti.

Polis memuru Aykut Erol, avukat nişanlısı Özge Penbegül'ü öldürüp intihar etti

İzmir'deki korkunç olay, dün sabah saatlerinde, Tülbentli Mahallesi'nde meydana geldi. Anne ve babası tatilde olan Avukat Özge Penbegül ve 3 Ekim'de nişanlandığı polis memuru Aykut Erol arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Büyüyen tartışmada Aykut Erol, yanındaki tabancayla Özge Penbegül'e ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis memuru Aykut Erol, avukat nişanlısı Özge Penbegül ü öldürüp intihar etti 1

Eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Özge Penbegül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hakkari'de görev yaptığı bildirilen Erol da ambulansla kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis memuru Aykut Erol, avukat nişanlısı Özge Penbegül ü öldürüp intihar etti 2

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti İzmir
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